Virtus Bologna, Polonara torna ad allenarsi coi compagni

Achille Polonara torna ad allenarsi in gruppo dopo essersi sottoposto all'intervento per la rimozione della neoplasia testicolare ed essersi sottoposto ad un ciclo di chemioterapia. Il lungo della Nazionale ha svolto il primo allenamento in palestra con i compagni della Virtus Bologna, come documentato sui social dal club bianconero. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di poterlo rivedere in una gara ufficiale, ma per Luca Banchi e tutta la squadra è già un'ottima notizia. A lavoro in palestra anche Jordan Mickey e Isaia Cordinier, sperando che siano arruolabili per la trasferta tedesca di giovedì di Bologna contro il Bayern Monaco.