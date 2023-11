Basket, nuovo inizio per Polonara: il cestista torna a schiacciare dopo l'operazione

BASKET

Il giocatore del club felsineo è tornato a solcare il parquet dopo essersi sottoposto a un intervento per la rimozione di un tumore ai testicoli

© Getty Images Achille Polonara ha ritrovato il suo migliore amico: il pallone da basket. Il giocatore della Virtus Segafredo Bologna è tornato ad allenarsi a poche settimane dall'operazione per la rimozione di un tumore del testicolo avvenuta lo scorso ottobre. Il 31enne di Ancona, alto 2,05 metri, sembra aver subito ritrovato il sereno dopo la grande paura e l'inizio di un ciclo di chemioterapia che l'avrebbe tenuto lontano dal campo per almeno quattro settimane.

Il giocatore del club felsineo ha però bruciato le tappe ed è già tornato sul parquet come mostrato in un video dalla stessa Virtus nel quale si vede Polonara schiacciare a canestro. Il percorso di reinserimento in squadra è ancora in corso, ma il cestista azzurro potrebbe tornare presto a disputare una gara ufficiale.



