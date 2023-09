Virtus Bologna, Banchi: "Vogliamo essere subito protagonisti"

SUPERCOPPA BASKET

Il coach di Bologna: "Milano richiama il fresco ricordo dell’ultima finale scudetto"

Un avvio di stagione così burrascoso non se lo sarebbe immaginato nessuno in casa Virtus Bologna. La turbolenta separazione da Sergio Scariolo non ha ancora esaurito la sua eco, ma è già tempo di togliere il velo per scoprire la nuova versione delle V nere con coach Luca Banchi. Anche se il test con Milano sarà puramente indicativo, visti i pochi allenamenti diretti dal miglior allenatore degli ultimi Mondiali grazie alle prestazioni della sua Lettonia.

“C’è grande attesa per l’esordio ufficiale in Supercoppa. Milano richiama il fresco ricordo dell’ultima finale scudetto. Speriamo di presentarci con un organico preparato e competitivo, nonostante la straordinarietà della situazione, con pochi allenamenti svolti insieme. C’è la volontà di regalare ai nostri tifosi una prestazione soddisfacente. Sappiamo che Milano è un team molto competitivo con un roster profondo e dovremo essere pronti a reggere l’impatto dal punto di vista fisico e tecnico”.



Banchi, ex coach dell’Olimpia allenata dal 2013 al 2015, ha le idee chiare nonostante sia appena arrivato a Bologna.

“E’ stato un precampionato all’insegna dei cambiamenti, ma vogliamo dimostrare di essere subito pronti a giocare una pallacanestro convincente, grazie all’entusiasmo di questo gruppo che vuole essere subito protagonista in un appuntamento così importante come la Supercoppa”.