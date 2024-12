Banchi-Bologna, c'eravamo tanto amati: una Supercoppa in 447 giorni

La storia di Luca Banchi con la Virtus inizia nel settembre 2023, quando viene scelto per prendere il posto di Scariolo. "Non nascondo la mia emozione di essere qui, legando il mio nome a un club così importante e così prestigioso": nella conferenza di presentazione Banchi aveva messo sul tavolo gioia ed emozione nel prendere un incarico prestigioso e stimolante. Partito sotto la migliore luna: dopo pochi giorni avrebbe vinto, alla prima uscita ufficiale, il primo e unico titolo della sua gestione, la Supercoppa in finale con Brescia. Con tanto di ringraziamento a Scariolo, per sottolineare la sua dimensione umana: "Mi sento in dovere di ringraziare chi mi ha preceduto, che ha chiaramente grandissimi meriti nelle gare che abbiamo giocato qui".