Virtus Bologna, Banchi: "A testa alta con tanta amarezza, noi costantemente penalizzati"

© IPA

Dopo la sconfitta in gara-4 che ha consegnato il titolo all'Olimpia Milano, Luca Banchi non rinuncia a mettere un po' di pepe sulla contesa: "La situazione falli ci ha messo in emergenza fin dal primo tempo. Abbiamo cercato di reclutare risorse in una partita dove è diventato difficile interpretare contatti e situazioni che ci hanno visti costantemente penalizzati, come testimonia l’alto numero di tiri liberi degli avversari. Ci siamo battuti con coraggio ma è ovvio che chiudere così la stagione lascia amarezza". Il coach della Virtus Bologna fa comunque i complimenti ai suoi: "Non è mai mancata la voglia e il desiderio di un gruppo capace di una stagione speciale, che ci ha permesso di mantenere sempre alta la testa. Quando lavori ogni giorno come hanno fatto i miei giocatori puoi definirti campione, stasera li definisco tali".