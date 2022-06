Virtus - Olimpia, Zanetti: "È ora di smetterla con la sudditanza verso Milano e verso Messina"

LE DICHIARAZIONI

Parole durissime del numero uno della Segafredo: "Vinto nonostante l'arbitraggio". E l'Olimpia risponde via Twitter

Gara 5 non è ancora finita. A fine partita, il presidente della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, ha parlato ai microfoni di TRC: "Siamo uniti contro tutti, abbiamo vinto nonostante l'arbitraggio". Parole al veleno quello del numero uno di Segafredo, che poi ha proseguito: "È ora di smetterla con la sudditanza verso Milano e verso Messina". Un affermazione che, ovviamente non è piaciuta all'Olimpia Milano, che ha deciso di replicare sul proprio canale Twitter: "Preso atto delle dichiarazioni post Gara 5 rilasciate dal Dottor Zanetti, la Pallacanestro Olimpia Milano si dichiara stupita e indignata per le parole, le insinuazioni e i toni utilizzati dal proprietario della Virtus Bologna".

Considerazioni "gratuite e offensive" secondo la società milanese, ma anche "fantasiose e infondate" e che "in questo momento risultano anche irresponsabili come lo erano state quelle rilasciate da altri membri della società bolognese alla vigilia di una serie che avrebbe dovuto mettere in mostra solo la parte buona del nostro movimento, di cui evidentemente all'attuale proprietà della Virtus interessa pochissimo". Il comunicato si chiude con un invito alla Federazione "ad attivare la procura federale", così da provvedere eventualmente con le giuste sanzioni, ma anche una raccomandazione ai propri tifosi: "Non rispondete alle provocazioni della sponda avversaria e mostrate una volta di più quale sia lo stile Olimpia".

