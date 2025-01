Eurolega: una grande Virtus batte il Bayern in Germania

BAYERN MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-82

A 48 ore di distanza dalla sconfitta sul campo dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, la Virtus Segafredo Bologna si presenta a Monaco di Baviera in cerca di riscatto contro il Bayern. Coach Ivanovic deve fare a meno ancora di Zizic e Clyburn, ma può contare su Shengelia, già presente anche in Lituania. L’avvio di gara delle Vu Nere è però molto complicato: il Bayern si mette infatti subito a controllare la partita con un parziale di 8-0, mentre Pajola è costretto a lasciare temporaneamente il campo per curare una ferita alla testa rimediata nel tentativo di recuperare un pallone. I bavaresi sfruttano allora il momento favorevole e si portano sul +11, prima del rientro Virtus guidato da Shengelia e Cordinier: la Segafredo si costruisce infatti un parziale di 14-3 e chiude il primo quarto avanti 20-18 nel risultato. La frazione seguente vede il ritorno sul parquet di Pajola (con un’evidente fasciatura in testa), mentre Booker continua a indossare i panni del trascinatore in casa Bayern Monaco: lo statunitense è per distacco il migliore dei suoi, ma la tripla di Belinelli permette alla Virtus di presentarsi all’intervallo lungo in vantaggio 35-32.