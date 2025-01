Virtus nella casa dei campioni, col Panathinaikos ancora senza Shengelia

Il 2025 della Virtus Bologna si apre con l'esame più duro possibile: affrontare in trasferta la squadra campione d'Europa, per di più in ottima forma. Il Panathinaikos in questo momento è un avversario quasi ingiocabile per tutte le squadre di Eurolega. Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra di Ergin Ataman ha chiuso il 2024 con 3 vittorie consecutive (Olimpia Milano, Baskonia, Bayern Monaco) accompagnate da altrettante ottime prestazioni.