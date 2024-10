Milano con l'Efes per cancellare lo Zalgiris. Messina: "Calma e freddezza"

La ferita dell'incredibile sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas è ancora aperta in casa Olimpia Milano. Se fosse arrivato il successo, come più che preventivabile dopo aver toccato il vantaggio di +27 sui lituani, la classifica avrebbe tutto un altro sapore per l'EA7. Un record di 2 vittorie e 2 sconfitte (contro due serie candidate alle Final Four) sarebbe stato in linea con le previsioni, mentre l'attuale 1-3 ha fatto scattare l'allarme: i fantasmi delle ultime due mediocri stagioni europee si sono palesati davanti agli occhi di Ettore Messina e dei suoi giocatori.