Milano vola alto e non vuole fermarsi, ma occhio all'Asvel di Theo Maledon

“Affrontiamo una squadra molto atletica - ha dichiarato il coach di Milano - ben organizzata in attacco attorno al talento delle sue guardie e un eccellente uso del pick and roll, e con una difesa a tutto campo che sa essere molto aggressiva. Il tema della gara per noi sarà la difesa, per tenere ritmi alti, e muovere velocemente la palla quando andremo in attacco”.