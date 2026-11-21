A presentare la sfida di domani del Pala Magis è coach Alessandro Ramagli: "Si chiude il primo ciclo di questa regular season con la prima pausa, quindi la nona partita. Sarà una gara importante e difficile contro una squadra che ha una chiarissima identità, con una forte impronta difensiva. Per certi versi Udine ha caratteristiche strutturali simili alle nostre, anche se gioca una pallacanestro diametralmente opposta. Ha quattro giocatori italiani provenienti dalla A2, o comunque con radici di formazione ben radicate in quel campionato, esattamente come noi. Poi un gruppo di stranieri dove c’è un buon mix tra giocatori molto esperti, in qualche caso anche di alto livello, e qualche giocatore più sulla rampa di lancio, come accade in entrambe le formazioni. Dal punto di vista del gioco, però, le similitudini finiscono qui: Udine ha un impatto difensivo di altissimo livello e, a differenza nostra, gioca a un ritmo molto diverso. Sono due pallacanestro oggettivamente diverse e, come sempre succede in questi casi, chi avrà la capacità di imporre il proprio modo di giocare avrà probabilmente in mano le carte migliori per vincere la partita.”