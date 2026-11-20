"Le Figi sono una squadra da temere, hanno delle individualità incredibili e sono molto dotati fisicamente, quindi sarà una partita intensa anche sotto quell'aspetto. Il collettivo, la nostra organizzazione e il controllo del gioco saranno le chiavi per domani". Così il capitano dell'Italia, Giacomo Nicotera, descrive la sfida che aspetta gli azzurri domani a Udine, nel sesto e ultimo appuntamento del Nations Championship, dove sono ancora a caccia del primo successo. "Se perdiamo il controllo loro saranno a proprio agio, quindi dobbiamo essere perfetti nelle esecuzioni, non concedere palloni gratuitamente, i calci relativi al gioco aereo saranno fondamentali", ha aggiunto il tallonatore, che poi ha parlato delle ultime due partite.
"Col Sudafrica e l'Argentina sono state, per ragioni diverse, due gare emotivamente dure - ha detto ricordando la pesante sconfitta con i campioni del mondo e la mancata vittoria sui Pumas -. In particolare, non possiamo essere soddisfatti della partita contro i sudamericani. Come ci ha detto Quesada: ci sono state delle cose positive che dobbiamo portare avanti e bisogna lavorare su quelle negative". Il capitano ha detto anche di aspettarsi il sostegno del pubblico: "C'è passione, l'anno scorso lo stadio era pieno. Sarà una gran partita e sarà sicuramente un ottimo scenario per ritrovare delle sensazioni positive e la fiducia nel nostro gruppo", ha concluso.