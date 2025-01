Venezia, Spahija: "Trapani ha grande talento offensivo"

Neven Spahija: "Sarà una partita molto simile a quella contro Valencia. Trapani è una squadra che segna tantissimi punti e che ha grande talento offensivo. Dobbiamo difendere se vogliamo avere una chance. Ora abbiamo ritmo ed atmosfera positiva, con una buona chimica. La squadra lotta sempre come dimostra anche la nostra difesa, vogliamo proseguire la strada offensiva del primo tempo contro Valencia. Giocare in casa per noi è sempre importante, quest'anno abbiamo avuto problemi però vogliamo cambiare questo andamento".