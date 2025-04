Venezia, Spahija: "Stiamo giocando un livello alto di pallacanestro"

Neven Spahija: "La squadra sta bene. Dopo la partita di Trapani, abbiamo lavorato intensamente in palestra, analizzando gli errori commessi. Abbiamo visto quanto sia forte Trapani, soprattutto in casa, ma siamo consapevoli dei nostri errori, che ricordano quelli fatti a Brescia, specialmente negli ultimi 3 minuti in difesa. Tuttavia, credo che oggi la nostra squadra stia giocando un livello alto di pallacanestro. Lottiamo senza mai mollare, e questo fa parte del nostro DNA. Ora arriva Pistoia, una squadra che sta lottando per evitare la retrocessione, ma che ha un allenatore molto serio e un team che gioca senza alcuna pressione. Verranno a giocarsela e queste partite sono sempre pericolose. Ma sono convinto che la nostra squadra sia matura per affrontare questa sfida con la giusta mentalità e continuare a giocare il nostro basket."