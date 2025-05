Venezia, Spahija: "È servita pazienza contro Bologna"

Neven Spahija dopo la vittoria in gara 3 sulla Virtus Bologna nel quarto di finale playoff del campionato di pallacanestro 2024-25: "Complimenti alla squadra per questa vittoria. E' un premio per tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle prime due gare a Bologna. Numeri buoni, a parte i tiri liberi (12 su 22, ndr). Non so che dire, noi tiriamo tanto, prima e dopo gli allenamenti, immagino sia colpa del nervosismo. Con qualche alto e basso, abbiamo controllato penso il 90% di questa gara. Quando Bologna è tornata a pochi punti, due, tre, quattro, ho sentito anche il pubblico un poco nervoso. Bisogna capire che contro Bologna non si può giocare 40' con un solo quintetto, ci vuole più pazienza. La Virtus è una squadra fisica, ti impressiona con le mani addosso, ti pressa... non è facile giocarci contro, però abbiamo risposto. In queste tre partite si è visto che la fisicità non è un nostro problema. Da qui a domenica? Focus, e riposo. Non c'è allenamento. forse un po' più di tiri liberi."