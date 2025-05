Trapani, Antonini: "Non so se Milano e Bologna riescano a tenere il nostro ritmo"

Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha parlato a Time Out su TeleSud: "Ci vedo favoriti per arrivare in finale in questo momento. Credo che l'altra parte del tabellone sia abbastanza delineata con Milano e Bologna in semifinale. E credo che Trapani-Brescia sarà la semifinale da quest'altra parte del tabellone. Per quanto riguarda noi in questo momento siamo come un treno espresso alla massima velocità. Credo che partiamo un vantaggio importante, dettato dalla convenzione dei giocatori di poter vincere. A settembre gli dissi che volevo vincere a tutti i costi lo scudetto e mi guardavano pensando fossi matto. Oggi ne sono convinti tutti. Oggi battere Trapani in tre partite su cinque è un'impresa straordinaria. Non so se Milano e Bologna abbiano la forza per tenere questi ritmi che stiamo dando alle partite".