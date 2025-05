Final 4 2027 e 2029 di Eurolega ancora ad Abu Dhabi, si tratta

Come riportato da Eurohoops nel riassunto dell'incontro di ieri tra Paulius Motiejunas (CEO Eurolega) e i principali media europei, la ricezione e i feedback del pubblico al termine di questo weekend negli Emirati Arabi Uniti sarà basilare per decidere se anche le Final 4 2027 e 2029, previste "originariamente" nell'offerta mediorientale, si disputeranno nuovamente alla Etihad Arena. Il mancato accordo dell'organizzazione con BC Partners avrebbe raffreddato l'opzione, ma Eurolega e UAE non hanno ancora pronunciato l'ultima parola.