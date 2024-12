Venezia, Spahija: "Salonicco ha giocatori nuovi rispetto all'andata"

Neven Spahija: "È una partita importante per entrambi. Loro hanno giocatori nuovi rispetto alla partita dell'andata. Giocare in Grecia, davanti a quei tifosi, è difficile per chiunque. È passato tanto tempo dall'ultima volta in cui sono stato a Salonicco, ma il loro tifo è sempre determinante e ci metterà grande pressione. Dobbiamo continuare il nostro percorso, giocando bene in difesa e con "pace" in attacco. Sarà la terza gara in trasferta in sei giorni, siamo un po' stanchi, ma abbiamo lavorato anche sul riposo per i giocatori con cose specifiche. Credo che continueremo a giocare una buona pallacanestro, vincere lì non dipenderà solo da noi. Sarà difficile, ma come sempre non molleremo mai".