Venezia, Spahija: "Contro Reggio Emilia sarà molto dura"

Il coach di Venezia presenta la prossima gara di campionato, che mette in palio punti pesanti per alimentare il sogno playoff. "Sarà una partita molto dura e complicata, Reggio Emilia è un'ottima squadra con un gioco molto disciplinato in attacco e una difesa estremamente fisica. Quando giocano in casa hanno un pubblico che li spinge in un'atmosfera in cui si respira vera pallacanestro. Nel nostro caso avere una settimana per preparare un match ci permette di fare cose diverse e con ritmo e pazienza. Avremo ancora un allenamento per definire gli ultimi dettagli prima della partenza e arrivare il più preparati possibile, con un solo obiettivo".