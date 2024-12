Venezia, Spahija: "A Trieste sarà un'altra partita difficile e complicata"

Neven Spahija: "A Trieste sarà un'altra partita difficile e complicata. Noi arriviamo da una sconfitta dolorosa contro Brescia e in settimana abbiamo lavorato molto bene, come sempre con grande attitudine, e siamo preparati per lottare. Trieste è una buona squadra che produce tanto da tre punti, lo sappiamo molto bene, hanno giocatori che fanno la differenza. Noi siamo preparati e vogliamo vincere, recuperiamo Davide Moretti. È un momento difficile, non ci aspettavamo di essere in questa situazione, ma la squadra è mentalmente forte e vogliamo guardare avanti, non indietro".