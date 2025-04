Aamir Simms: "È una partita molto importante per la corsa playoff. Inoltre, credo che sia uno statement game per entrambi, vogliamo dimostrare di poter competere con il vertice della classifica. Siamo carichi ed impazienti di giocare la partita che secondo me sarà bellissima. Brescia ha grandissimi tiratori, ma mette in campo anche tanta grinta e gioco di squadra. Sarà fondamentale essere solidi, soprattutto difensivamente".