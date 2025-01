Venezia, Munford: "Siamo spalle al muro, dobbiamo vincere per i playoff"

Xavier Munford conosce l'importanza della sfida di EuroCup sul parquet del Turk Telekom. "È una partita "must win" perché siamo spalle al muro, una nostra vittoria sarebbe fondamentale per provare a strappare un pass per i playoff. Sarà necessaria una gara di grande mentalità.

Siamo una squadra formata da atleti esperti che hanno già giocato questo genere di partite, i giocatori di basket vivono per queste sfide. Dobbiamo scendere in campo motivati perché ci aspetta un duro lavoro da fare.

La voglia di rivalsa rispetto alla partita con Trento deve darci un'ulteriore spinta".