Stasera Venezia in campo in Bulgaria per la sesta giornata di Eurocup contro l'Hapoel Gerusalemme con un Rodney McGruder carico dopo il successo di Napoli: "Siamo entusiasti di andare a Samokov per competere per una partita importante. Dovremo farci trovare pronti perché giochiamo fuori casa contro una squadra forte. Sono contento per la squadra che sia entrato il mio ultimo tiro a Napoli. Abbiamo un bel gruppo e questa vittoria ci dà ulteriore fiducia".