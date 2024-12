Venezia, Fernandez: "Dobbiamo concentrarci sulle cose da fare e migliorare"

Juan Fernandez: "È una partita sicuramente complicata in un campo difficile. Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, ma noi dobbiamo concentrarci sulle cose che dobbiamo fare e migliorare. Vogliamo iniziare una striscia positiva per intraprendere il nuovo anno con un altro tipo di energia e con la consapevolezza dell'importanza del momento e delle partite che stiamo per affrontare. Non nascondo che per me sarà una partita speciale: ho un legame molto forte con Trieste e le persone e ci sarà un momento di emozione prima della partita, poi però sarà solo concentrato su come aiutare la squadra a vincere".