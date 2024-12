Venezia, rinnovata la fiducia a coach Spahija

È Casarin stesso, inoltre, a non confermare né smentire ulteriori aggiunte dal mercato: "Non abbiamo preclusioni, ma devono esserci le condizioni giuste. Si deve trovare qualcuno che vada bene tatticamente per questa squadra", le parole del patron veneziano. Con ancora solo un visto a disposizione fino alla fine della stagione sportiva - e un eventuale turn over da applicare in Italia, con sempre uno straniero in tribuna per rispettare il 6+6 -, il significato di una singola mossa della dirigenza sarà ancora più grande. Anche nel caso in cui, se la Reyer non dovesse tornare alla vittoria in LBA sin dall'anticipo di Casale Monferrato contro Tortona (sabato 14, ore 20.45), Neven Spahija non dovesse essere ulteriormente confermato alla guida di Venezia.