McGruder, l'uomo in più di Venezia: "Qui per Spahija e Kabengele"

Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta di Venezia?

"Ho accettato l'offerta della Reyer per l'opportunità di lavorare con il coach, Neven Spahija, E giocare con il mio ex-compagno ai Clippers, Mfiondu Kabengele. Ho grande rispetto per il campionato italiano. Sono questi i motivi per cui ho deciso di firmare con la Reyer".