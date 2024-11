VARESE, TYUS E SYKES A DISPOSIZIONE CONTRO SCAFATI

Come specificato da La Prealpina, sia Alex Tyus che Keifer Sykes dovrebbero essere tesserati dall'Openjobmetis Varese in tempo per la sfida a Scafati (sabato 16, ore 20.30). Tyus è già stato ufficializzato nella scorsa settimana, mentre per il play ex Avellino e Milano le tempistiche non sono ancora delineate al 100%: Sykes dovrebbe giungere in Italia tra mercoledì e giovedì. Nel caso in cui entrambi fossero a disposizione, coach Mandole sarebbe costretto a rinunciare a due degli stranieri attualmente a roster: Gabe Brown e Jordan Harris sono i principali indiziati.