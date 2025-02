Varese, contro Trento sarà Heart Night

Riportiamo il comunicato rilasciato dall'Openjobmetis nella giornata di ieri: "La Pallacanestro Varese, in occasione della partita di domenica 9 febbraio contro l’Aquila Basket Trento, è lieta di annunciare l’Heart Night. Il club, grazie al supporto di Summeet, società leader nella formazione medico-scientifica, sponsor della Pallacanestro Varese, è orgoglioso di presentare questa importante iniziativa in continuità con il progetto “Theme Nights - It’s More Than a Game” che ha interessato le seguenti iniziative: Braille Night, Pink Night, Green Night e No Gender Based Violence Night. Nell’ambito della prima Heart Night, il club scenderà in campo con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di fare prevenzione sulle malattie cardiovascolari e i giocatori della Pallacanestro Varese indosseranno speciali divise da gioco, con un light rebranding del logo societario dedicato all’iniziativa. All’inizio del match, sarà consegnato a ogni spettatore e spettatrice un cuore contenente un QR code con informazioni utili per prevenire le malattie cardiovascolari, prima causa di decesso e disabilità nel mondo e in Italia, su cui si può agire efficacemente a cominciare dall’adozione di stili di vita salutari. Nel corso della partita continuerà l’attività di sensibilizzazione, coinvolgendo il pubblico con esperienze immersive con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione. Le attività proseguiranno anche al di fuori del campo di gioco per tutto il mese di febbraio nella città di Varese.

In collaborazione con la SC Cardiologia dell’ASTT Settelaghi, diretta dalla Dott.ssa Castiglioni, saranno organizzati degli open day ambulatoriali di check up gratuiti per la cittadinanza presso l'Itelyum Arena. Inoltre, in collaborazione con la Fondazione per il Cuore e l’Associazione Italiana Soccorritori - Sezione Castano Primo, sarà organizzata una Masterclass di rianimazione cardiopolmonare aperta al pubblico, su registrazione, presso la practice facility del club".