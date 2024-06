Il mercato di Varese, tra Nico Mannion e FIBA Europe Cup

LE PROSPETTIVE

Solitamente lontani dai riflettori, i GM Sogolow e Horowitz hanno delineato il futuro di Varese in un incontro informale con la stampa

© IPA Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare il modus operandi della dirigenza su modello USA dell'OpenJobMetis Varese. Poche parole, tanti fatti. Quando queste arrivano, però, val sempre la pena sottolinearle e approfondirle. Le risposte dei GM Zach Sogolow e Maksim Horowitz, riportate sull'edizione odierna de La Prealpina, assumono così valore ancora maggiore.

I due americani, con un passato dirigenziale nell'NBA (Sogolow ai 76ers, Horowitz ad Atlanta) hanno spaziato tra diverse tematiche. Inevitabile concentrarsi sulle scelte non esclusivamente tattiche e tecniche, iscrizione alle coppe e budget stagionale in particolare: "Al di là dei costi, la vediamo (FIBA Europe Cup, ndr) come investimento, ma la FIBA ci ha detto che non c'è opportunità questa stagione. Ci siamo classificati 14° e con la clausola "bottom third" (non inseribili le classificate nell'ultimo terzo di classifica, dal 10° in giù) non c'era posto. [...] Siamo convinti di poter costruire una squadra forte come 2 anni fa e la seconda metà del 2023/24. Le risorse dei nuovi soci? Domanda per la proprietà".

© IPA

Il riferimento al roster è automatico. Partendo da chi ha già vissuto l'esperienza della maglia biancorossa: "Mannion è una delle parti importanti delle nostre strategie. I contatti con lui sono costanti, ancora ieri (26 giugno, ndr) mattina ha parlato col coach chiedendo di Justin Gray. McDermott e Brown? Stiamo parlando, sono situazioni interconnesse anche col resto del roster. Possibile che siano alternativi".

© IPA

Il focus passa anche per la base italiana del gruppo: "Davide (Moretti, ndr) ha disputato una stagione incredibile, ha avuto l'opportunità di andare in una squadra più ambiziosa (manca solo l'ufficialità per un biennale alla Reyer Venezia, ndr). Abbiamo sotto contratto Librizzi, Virginio, Mannion oltre ad Assui. Crediamo molto in Leo Okeke che ci ha dimostrato di essere pronto. Jeff Brooks? Ci piace, ma ha tanto mercato".

© IPA

Un acquisto, intanto, è già stato ufficializzato: Justin Gray, ala dal Brose Bamberg. "È un tiratore e un ottimo difensore, che rientra nei nostri standard. Esperienza europea? Non è la chiave della scelta: se crediamo sia un'opportunità valida la portiamo avanti. Vogliamo giocatori mentalizzati su difesa e rimbalzi, mantenendo il ritmo delle ultime due stagioni".