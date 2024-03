Varese sogna un'altra finale: l'Europa per superare il momento negativo

EUROPE CUP

Questa sera a Masnago Varese prova ad avvicinare un'altra finale europea: avversari i turchi del Bahcesehir. Bialaszewski prova a superare gli ultimi risultati negativi in campionato e dovrebbe ritrovare Moretti

© IPA L'Europa per provare ad addolcire e mettere da parte la preoccupazione per la classifica di Serie A, resa pericolosa dalle ultime uscite e dalle vittorie di chi sta sotto. La stagione di Varese vive un momento importante per la doppia sfida di Europe Cup con i turchi del Bahcesehir College, che può valere il ritorno in una finale europea dopo quella persa nel 2016 contro Francoforte.

Si comincia a Masnago, per poi chiudere ogni discorso mercoledì prossimo a Istanbul.

Non ci sarà Gilmore, non tesserabile per la coppa, ma dovrebbe recuperare invece Davide Moretti, che si è allenato con la squadra dopo oltre una settimana di sessioni saltate per l'infortunio all'occhio rimediato dieci giorni fa a Reggio Emilia. Un ritorno importante, per dare un'alternativa alla coppia Mannion-Besson.

© IPA

I turchi sono una squadra di alto livello tecnico e fisico: tra i principali pericoli il play Tony Taylor (ex Virtus), Philip Scrubb (fratello dell'ex Varese Thomas) e Axel Bouteille (in Europe Cup tira da oltre l'arco con il 45,1%).

Nell'andata dei quarti avevano perso di 10 a Oporto, ribaltando tutto davanti ai propri tifosi, con una vittoria nettissima.

Vincere per avvicinare la finale (contro una tra Bilbao e Chemnitz), ma anche per spazzare via il clima cupo che si è creato nelle ultime settimane: staff tecnico e giocatori si sono ritrovati faccia a faccia in un confronto di un paio d'ore per cercare le soluzioni vincenti per uscire da questa situazione.

A supportare la squadra di Bialszewski ci saranno più di 3500 tifosi: l'Itelyum Arena vuole spingere Mannion e compagni oltre le difficoltà, verso un'altra finale europea.