Varese, presentato Elijah Mitrou-Long: "La difesa prima di tutto"

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione di Elijah Mitrou-Long, il nuovo playmaker biancorosso. Ecco le sue prime parole: «Come prima cosa voglio ringraziare tutti, staff, dirigenti e giocatori con le loro famiglie, per essere qua a Varese. Sono stato già allenato un paio di anni fa da coach Kastritis e so esattamente cosa vuole da me; sono un giocatore che inizia a lavorare prima di tutto nella metà campo difensiva per poi sviluppare anche tutta la parte offensiva. Lo scorso anno ho giocato da guardia quindi ho segnato anche tanto, ma mi sento prima di tutto un playmaker. Mi piace creare gioco e situazioni per i miei compagni. Sono consapevole che la situazione non sia delle migliori e non credo di essere un salvatore, ma farò il massimo per aiutare i miei compagni. Si tratta della prima volta in Italia per me, ma conosco tanto il Paese grazie a mio fratello Naz che ha giocato a Brescia e a Milano per cui non credo che avrò problemi ad ambientarmi. Credo che l’Italia, così come la Grecia e la Spagna, sia tra i migliori campionati in Europa, il livello è davvero molto alto. Le differenze con mio fratello? Entrambi siamo giocatori che amano mettersi al servizio della squadra; lui poi ha più fisico e questo gli permette di essere più scorer mentre io sono più arcigno in difesa. Non ho ancora conosciuto tutti i miei nuovi compagni visto che alcuni erano in Nazionale, ma prima di venire qui mi sono informato su tutti; la mia è stata una scelta ragionata e costruiremo il successo giorno dopo giorno. Il futuro? Non ci penso; ora voglio essere focalizzato sul presente e su come migliorare la stagione. Kastritis ed Hands? Il coach è un allenatore che punta tanto sulla difesa; Jaylen è stato mio compagno al Peristeri ed è un giocatore di talento. Sono convinto che non ci saranno problemi di feeling con lui e con tutti gli altri compagni».