Varese, Mandole: "Venezia squadra tosta che non molla mai"

Le parole di Herman Mandole in vista di Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia: "Sono state due settimane di lavoro intense nel corso delle quali la squadra si è applicata molto bene dimostrando voglia di ricominciare. Non vediamo l'ora di domenica per dimostrare che questa squadra vuole vincere sempre. Venezia è una squadra molto tosta, soprattutto nel reparto dei lunghi. Inoltre sono decisamente forti a rimbalzo, soprattutto in attacco, e nel gioco in post con il 4 e il 5. Dovremo essere bravi a limitare queste situazioni giocando con voglia di portare a casa i 2 punti. Con l'arrivo di Sykes e Tyus credo ci sia più equilibrio in campo; in attacco dobbiamo continuare come abbiamo fatto da inizio stagione, mentre in difesa dobbiamo continuare a lavorare per migliorare giorno dopo giorno".