Parole dure di Herman Mandole dopo la sconfitta di Varese con Trieste: “Non siamo stati pronti a fronteggiare Trieste. Non abbiamo avuto voglia di vincere, questa partita è stata una vergogna. Non voglio cercare scuse. Abbiamo 6 giocatori americani più Librizzi e dovremmo competere allo stesso modo anche senza Mannion. A me non piacciono le scuse e non ne uso nemmeno stasera”.