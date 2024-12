Varese, Mandole: "Dovremo giocare al nostro ritmo"

Le parole di coach Mandole in vista di UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese: «È stata una settimana di lavoro normale, come tante altre, nel corso della quale abbiamo lavorato ancora di più sull’inserimento di Tyus e Sykes e in generale sullo stato di forma della squadra, consapevoli che se vogliamo arrivare al successo dobbiamo necessariamente seguire il nostro piano partita ed il nostro stile di gioco. Siamo pronti per affrontare una gara che sappiamo sarà molto difficile contro una squadra che è in forma forte delle ultime cinque vittorie consecutive in campionato. Abbiamo l’obiettivo di riuscire a vincere anche in trasferta, ma sappiamo che se non riusciamo a giocare bene, come vogliamo, sarà impossibile riuscirci. Reggio Emilia è una squadra forte, soprattutto a rimbalzo, un aspetto su cui abbiamo sempre sofferto ma che nelle ultime partite siamo riusciti a limitare. Hanno uno stile di gioco ben preciso e non dobbiamo fare l’errore, come contro Cremona, di giocare al loro ritmo, ma anzi, dovremmo imporre il nostro in modo da riuscire a portare a casa i due punti».