Varese, Kastritis: "Contro Treviso dovremo controllare il ritmo"

Le parole di coach Kastritis in vista di Nutribullet Treviso Basket-Openjobmetis Varese: "La nostra prossima avversaria sarà Treviso per cui ci siamo concentrati su di lei senza pensare a quelle che affronteremo dopo. È stata una settimana di allenamenti molto positiva nel corso della quale i nostri giocatori hanno fatto il loro meglio per preparare la gara. Sappiamo che giocheremo in trasferta contro una squadra dal grande talento offensivo che ha uno stile di gioco inusuale perché i suoi giocatori forzano tanti tiri e sono capaci di segnare canestri molto difficili; inoltre amano correre con la palla in mano, soprattutto quando giocano in casa. Per questo motivo dovremo essere pronti a fare gli aggiustamenti necessari e cercare di controllare il ritmo di gioco partendo, ovviamente, dalla nostra difesa per poi trovare il miglior modo di attaccarli".