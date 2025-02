Varese, Giannis Kastritis è il nuovo coach

Carriera

Nato a Tripoli il 4 aprile del 1982, Kastritis, dopo una breve carriera da giocatore in patria, indossa ben presto le vesti da allenatore entrando nello staff tecnico delle formazioni giovanili dell’Apollon Patrasso. Nel 2006 inizia la sua carriera da assistente, prima per l’Olympiada Patrasso e poi per l’Arkadios, formazione di cui diventa capo allenatore nel 2012. L’occasione è buona per dimostrare tutto il suo valore: in un paio di stagioni, infatti, conduce la sua squadra alla promozione nel massimo campionato greco, un traguardo che gli vale il riconoscimento di allenatore dell’anno nella seconda divisione. Nella stagione 2016-2017 diventa allenatore dell’Aries Trikala portandola al miglior risultato nella sua storia grazie ad un decimo posto in campionato maturato grazie a 10 vittorie e 16 sconfitte. Seguono le esperienze al Kymis, all’Aris Salonicco ed all’Iraklis Salonicco, prima di cimentarsi all’estero, come head coach dell’Hapoel Tel Aviv. Dopo solo una stagione, però, torna in Grecia alla guida dell’Aris Salonicco, formazione con cui aveva iniziato anche l’attuale stagione.

Parallelamente alla carriera nei club, Kastritis ha maturato anche un’importante esperienza con le nazionali giovanili della Grecia. Nello specifico è stato l’allenatore della nazionale greca Under 19 durante la Coppa del Mondo FIBA Under 19 del 2019, in cui la formazione ellenica si è classificata al 10° posto.