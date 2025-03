Hands...up! Varese torna a vincere con l'americano da record

Massimo in carriera e massimo in stagione in una singola gara di LBA. Altro? Sì, perché la sua prestazione è servita a Varese a spezzare una striscia di 8 sconfitte consecutive e ritrovare quella vittoria che mancava da inizio anno (12 gennaio, contro Treviso). E c'è dell'altro: il suo contributo ha anche invertito la differenza canestri rispetto a Scafati.