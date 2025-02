Napoli, Valli: "Pistoia? Il fattore campo per noi è decisivo"

L'intervista concessa da Giorgio Valli (coach Napolibasket) a Il Mattino ha affrontato diversi temi legati alla pallacanestro dei campani, legati in primis alla sfida salvezza alla ripresa della Serie A in casa con Pistoia (domenica 2 marzo, ore 12): "Il fattore campo per noi è decisivo, sappiamo quale sia il contributo che il pubblico riesce a dare alla squadra. Il 4 su 4 tra gennaio e febbraio lo dimostra. Conservare la serie A per Napoli è fondamentale: questa città deve restare nel campionato più importante soprattutto ora che il progetto del nuovo palasport è molto concreto. E sappiamo già che il nostro pubblico aiuterà la squadra a compiere questa impresa. Siamo nel momento topico della stagione, abbiamo all'orizzonte partite toste. Ora l'attenzione è alla gara di domenica, contro una squadra che è sotto di noi in classifica. E che si gioca tantissimo in questa sfida. La mia preoccupazione, e l'ho detto anche ai giocatori, non è Pistoia ma è Napoli. Dobbiamo esprimere un livello alto di gioco, altrimenti possiamo perdere con tutti. La permanenza in serie A è nelle nostre mani".