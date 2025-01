Napoli, Valli: "La difesa è il passaporto della salvezza"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il coach del Napolibasket ha parlato del momento dei suoi (appena privati di Ben Bentil, che ha esercitato la clausola di uscita verso l'Eurolega presente nel contratto e che si trasferirà all'ASVEL) e del prossimo impegno a Treviso: "Ho trovato una squadra a 0 punti: il cambio del tecnico non poteva che produrre una sterzata. La svolta non poteva arrivare solo col lavoro del singolo, ma è stata possibile solo con la coesione di vedute con la società. La difesa è il passaporto della salvezza: non serve puntare solo sull'attacco. Ritengo non sia sufficiente fare un punto in più per vincere: questo può valere per le squadre che puntano ai playoff. Prima della sosta ci aspettano 3 gare (Treviso, Brescia, Venezia) che non concedono tranquillità".