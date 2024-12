Napoli, Valli: "Abbiamo bisogno di gente propensa alla difesa"

A margine del 97-84 incassato a Brescia, queste le parole di commento di coach Giorgio Valli sulla prova del suo Napolibasket: "Complimenti all'amico e collega Poeta per aver allestito una squadra solida, fisica e tattica, con giocatori che hanno una certa esperienza. Noi stiamo cercando di trovare la quadra soprattutto a livello difensivo. Questo mi sconcerta perché la squadra deve avere una vocazione difensiva non comprendendo l'importanza che ha in questo campionato. Stiamo lavorando per cercare di avere maggiore qualità fisica, man mano che facciamo gli allenamenti e qualcosa inizia a vedersi. Abbiamo il dovere di continuare a crederci. Ora abbiamo una partita crocevia della stagione, il derby (Napoli-Scafati, domenica 22, ore 18.15), in cui dimostrare una faccia e un'anima difensiva migliore. Abbiamo bisogno di gente che sia propensa alla difesa perché la salvezza si guadagna in questo modo".