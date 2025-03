Trieste, aggiornamenti sulle condizioni di Valentine, Ross e Reyes

Questo il bollettino medico comunicato dalla società giuliana tramite il proprio sito ufficiale: "Pallacanestro Trieste comunica che Denzel Valentine sarà pienamente reintegrato negli allenamenti in questa settimana e, salvo imprevisti, è previsto il suo ritorno in campo sabato sera in occasione della sfida con la Virtus Bologna. Colbey Ross, reduce da un intervento al pollice della mano destra, sta gradualmente intensificando il lavoro e si prevede che possa riprendere a partecipare agli allenamenti entro la prossima settimana. Verrà fornito un aggiornamento più preciso sul suo rientro in squadra nei prossimi giorni, in base ai suoi progressi sul campo. Per quanto riguarda Justin Reyes: il giocatore è stato tenuto a riposo precauzionale nella partita con Trapani a causa di un lieve fastidio al ginocchio destro, ma si prevede che sarà regolarmente disponibile per la sfida di sabato con la Virtus Bologna".