Basket, Virtus Bologna campione dopo 20 anni: 4-0 a Milano

SERIE A

Gli uomini di Djordjevic si aggiudicano anche gara-4 con il punteggio di 73-62 e chiudono la serie: è il sedicesimo titolo per le Vu Nere

La Virtus Bologna vince la Serie A di basket e si laurea campione d'Italia 20 anni dopo l’ultima volta. Alla Segafredo Arena, le Vu Nere si aggiudicano anche gara-4 e si impongono 73-62, chiudendo la serie con Milano sul 4-0 e conquistando il sedicesimo scudetto della loro storia. Decisivi il 32-19 del secondo tempo e i 15 punti di Belinelli, che con le sue triple nell'ultimo quarto regala l'allungo definitivo alla formazione di Djordjevic.

Lo scudetto torna alla Virtus Bologna a vent'anni dall'ultimo titolo conquistato dalle Vu Nere. La formazione di Djordjevic completa una serie da urlo vincendo anche gara-4, ancora una volta grazie ad un travolgente secondo tempo: a farne le spese un'Olimpia lontanissima parente di quella che ha chiuso al terzo posto l'Eurolega. Eppure, gli ospiti partono forte e, con un parziale di 8-0, si portano sul 17-9, con i padroni di casa che si riavvicinano con un 5-0: a fine primo quarto, il punteggio della Segafredo Arena dice 24-19 per le Scarpette Rosse, che aprono il secondo periodo con la tripla di Cinciarini. Nel giro di tre minuti, però, la Virtus si scatena e rifila un netto 13-0 a Milano, salendo sul +5 (32-27) grazie ad uno scatenato Pajola e ad un Weems sulla scia della straordinaria prestazione in gara-3. Gli ospiti, però, tornano a contatto con un parziale di 5-0 e, all'intervallo lungo, conducono in vantaggio di un possesso: 43-41 in favore della formazione di Messina, con Datome e Shields già in doppia cifra (10 punti).

Ad inizio ripresa, il 9-4 di parziale riporta i padroni di casa in vantaggio (50-47), con Milano che risale fino al -1 (52-51) prima della tripla di Teodosic che vale il 55-51 con cui si chiude il terzo periodo, nel quale gli uomini di Messina confezionano appena 8 punti. Il quarto si apre con un'altra conclusione dall'arco: quella di Marco Belinelli, che porta la Virtus sul +7 (58-51). Ed è proprio il parziale conclusivo, esattamente come in gara-3, a regalare il titolo alla Virtus Bologna. Le conclusioni da tre dell'ex San Antonio e di Ricci regalano l'allungo decisivo alla formazione di Djordjevic, mentre Milano conferma ancora i problemi in fase offensiva: nel terzo e nel quarto periodo realizza appena 19 punti, gli stessi realizzati nel solo secondo quarto. Inevitabile, dunque, il 73-62 con cui la Virtus Bolgona chiude la serie: 4-0 e sedicesimo titolo, il primo dopo 20 anni (l'ultimo nel 2000/01). Decisiva la prestazione di un super Marco Belinelli, che sale in cattedra negli ultimi 10 minuti e realizza 15 punti, un rimbalzo e 3 assist, mentre Weems e Teodosic chiudono rispettivamente a 14 e a 10. Milano, invece, crolla nonostante i 16 punti di Shields, con anche Punter (11) Datome (10) e Hines (10) in doppia cifra: numeri che, però, non bastano all'Olimpia, che chiude nel peggiore dei modi una stagione fino ad un mese fa più che positiva.