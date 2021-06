Belinelli dice no all'Italia e alla chance per Tokyo: "Stagione dura"

BASKET

La stelle di Bologna rinuncia alla convocazione per il torneo di qualificazione olimpica. Petrucci amareggiato: "Ne prendo atto con dispiacere"

Doccia gelata per l'Italia del basket che sogna di partecipare a Topkyo 2020. Marco Belinelli, infatti, ha detto "no" alla nazionale e all'ultima chance di qualificazione olimpica. Lo stesso giocatore della Virtus Bologna neo campione d'Italia ha annunciato che non parteciperà al torneo preolimpico in programma in Serbia dal 29 giugno.

Vedi anche Basket Basket, Virtus Bologna campione dopo 20 anni: 4-0 a Milano "Purtroppo questa estate non sarò in Nazionale. La stagione per me a livello fisico è stata molto impegnativa, sono arrivato alla Virtus a dicembre a campionato iniziato, senza il training camp che per noi giocatori e' la fase fondamentale per preparare la stagione. Ho lavorato sodo per inserirmi in squadra e trovare il ritmo partita, anche accelerando i tempi", ha dichiarato il cestista azzurro in una nota della Fip. "Questo mi ha portato a finire la stagione con diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo per forza fermarmi per un periodo e poi riprendere con un lavoro mirato durante l'estate che mi permetta di essere al 100% a settembre. Ho parlato con il Presidente Petrucci, lui sa che questo non è un addio all'Azzurro. Il mio attaccamento alla maglia della Nazionale è sempre stato forte e sosterrò in ogni modo i ragazzi durante il torneo Preolimpico", ha concluso

Amaro, però, il commento del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci. "Ne prendo atto con dispiacere", si è limitato a dire.