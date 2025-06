Udine, annunciati altri due addii di membri del roster promozione

Al termine della stagione 2024/25 si separano le strade dell’Apu Old Wild West Udine e Davide Bruttini dopo un anno storico chiuso con la vittoria del campionato. Il classe 1987 originario di Siena ha portato esperienza e qualità sotto canestro. Un punto di riferimento e un esempio per il gruppo, ha sempre fatto in campo anche quel lavoro nascosto ma fondamentale per le nostre vittorie. Davide è stato uno degli eroi della promozione e verrà sempre accolto alla grande a Udine".