Varese, risoluzione consensuale con Alex Tyus

Così i biancorossi sul proprio sito ufficiale: "Pallacanestro Varese, assecondando la volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza professionale in un'altra squadra, comunica che nella giornata di oggi è stato trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Alex Tyus. Il club biancorosso intende ringraziare Alex per l’impegno, la professionalità e il contributo dimostrati durante la sua permanenza con la nostra maglia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera". La squadra in questione è il Maccabi Tel Aviv: Tyus torna in Israele dopo le esperienze dal 2013 al 2015 e dal 2017 al 2019.