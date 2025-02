Pallacanestro Trieste comunica che Denzel Valentine, a seguito dello stop subito nella semifinale di Coppa Italia a Torino, risulta aver riportato un infortunio al peroneo lungo della gamba sinistra. Le sue condizioni non sono da considerarsi gravi, ma richiederanno un breve periodo di immobilizzazione e riposo. A breve sarà comunicata una tempistica per il ritorno in squadra di Denzel, che viene seguito quotidianamente dallo staff medico e fisioterapico del club.