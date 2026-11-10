Nuoto: olimpionica Smith lascia il Sudafrica e sceglie l'Olanda

10 Nov 2026 - 19:46
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Stravolgimento nel nuoto sudafricano: Tatjana Smith, l'atleta olimpica più medagliata nella storia del Paese, ha annunciato che gareggerà sotto la bandiera dei Paesi Bassi, in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. A darne la notizia è stata News24, che ha definito la decisione una vera e propria "bombshell" per lo sport nazionale. La 29enne nuotatrice, nata Tatjana Schoenmaker e in possesso della doppia cittadinanza sudafricana e olandese, ha vinto quattro medaglie olimpiche: oro nei 200 metri rana e argento nei 100 metri rana a Tokyo 2020, quindi oro nei 100 rana e argento nei 200 rana a Parigi 2024. Un palmarès che la rende una delle più grandi sportive della storia sudafricana. In un messaggio diffuso sui social, Smith ha spiegato che la scelta le consentirà di "esplorare un'altra parte della mia identità" e le proprie radici olandesi attraverso lo sport. Ha tuttavia assicurato che continuerà a vivere e allenarsi in Sudafrica.

Secondo il Daily Maverick, dietro la decisione vi sarebbero anche le difficoltà vissute negli ultimi anni con la federazione Swimming South Africa. Il quotidiano ricorda le controversie sui premi in denaro non versati agli atleti e sostiene che la campionessa sia stata "spinta fuori" dal sistema. La nuotatrice aveva annunciato il ritiro dopo i Giochi di Parigi, ma è poi tornata a competere quest'anno. Il suo esordio con la nazionale olandese è atteso ai Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre. Per il Sudafrica la perdita della sua atleta olimpica più decorata riapre il dibattito sul sostegno agli sportivi d'élite e sulla capacità delle federazioni nazionali di trattenere i propri talenti.

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