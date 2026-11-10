Nuoto: olimpionica Smith lascia il Sudafrica e sceglie l'Olanda

Stravolgimento nel nuoto sudafricano: Tatjana Smith, l'atleta olimpica più medagliata nella storia del Paese, ha annunciato che gareggerà sotto la bandiera dei Paesi Bassi, in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. A darne la notizia è stata News24, che ha definito la decisione una vera e propria "bombshell" per lo sport nazionale. La 29enne nuotatrice, nata Tatjana Schoenmaker e in possesso della doppia cittadinanza sudafricana e olandese, ha vinto quattro medaglie olimpiche: oro nei 200 metri rana e argento nei 100 metri rana a Tokyo 2020, quindi oro nei 100 rana e argento nei 200 rana a Parigi 2024. Un palmarès che la rende una delle più grandi sportive della storia sudafricana. In un messaggio diffuso sui social, Smith ha spiegato che la scelta le consentirà di "esplorare un'altra parte della mia identità" e le proprie radici olandesi attraverso lo sport. Ha tuttavia assicurato che continuerà a vivere e allenarsi in Sudafrica.