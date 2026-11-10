MotoGP, Lorenzo shock: "Marquez più grande di Agostini, Rossi neanche c'è in quel gruppo"

In attesa che Marc Marquez vinca il suo decimo titolo nel Motomondiale, Jorge Lorenzo ha stilato la sua personale classifica dei più grandi e l'esito farà sicuramente discutere. “Credo che si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il più grande di tutti i tempi. Per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il più grande dell'era moderna. Rossi neanche c'è in quel gruppo", ha detto lo spagnolo a TNT Sports 2.
“Credo che Marc fosse più forte l'anno scorso, prima dell'infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest'anno ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica. In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre", ha aggiunto.