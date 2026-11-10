MotoGP, Lorenzo shock: "Marquez più grande di Agostini, Rossi neanche c'è in quel gruppo"

10 Nov 2026 - 21:10
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In attesa che Marc Marquez vinca il suo decimo titolo nel Motomondiale, Jorge Lorenzo ha stilato la sua personale classifica dei più grandi e l'esito farà sicuramente discutere. “Credo che si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il più grande di tutti i tempi. Per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il più grande dell'era moderna. Rossi neanche c'è in quel gruppo", ha detto lo spagnolo a TNT Sports 2.

“Credo che Marc fosse più forte l'anno scorso, prima dell'infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest'anno ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica. In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre", ha aggiunto.

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