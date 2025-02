Pallacanestro Trieste comunica che, a seguito di un dolore avvertito alla mano destra in allenamento, Colbey Ross è stato sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Il giocatore viene monitorato quotidianamente dallo staff medico del club in attesa dell'esito degli esami, per capirne l'eventuale impiego in campo nelle prossime partite in programma.