Trieste, il GM Arcieri: "Serata incredibile, vittoria molto bella"

Le parole del General Manager Michael Arcieri dopo la vittoria per 107-110 con Scafati, che garantisce ai biancorossi la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia: “È stata una serata incredibile, con tanti su e giù. La cosa bellissima è che quando non abbiamo giocato bene e loro erano avanti abbiamo sempre trovato l’energia per fare le giocate che ci hanno riportato in parità e poi per vincere una partita fondamentale per la squadra. Ovviamente ogni partita è importantissima ma specialmente questa, che ci ha qualificati per la Coppa Italia. Una serata davvero incredibile, vogliamo ringraziare i tifosi che hanno fatto il lungo viaggio per venire qui a Scafati; una serata dura, impegnativa, ma alla fine molto bella”.